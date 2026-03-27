3月27日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時30分～17時）が放送。午後3時台「アップデート・コラム」のコーナーでは、「石川県知事選挙の答え合わせ」というテーマで、フリーランスライターの畠山理仁氏に話を伺った。 長野智子「選挙の結果、山野之義さんが現職の馳浩さんを破