ソフトバンクは２７日の日本ハムとの開幕戦（みずほペイペイ）に６―５で競り勝った。「２番・右翼」で先発出場した近藤に今季第１号となる本塁打が飛び出した。不安を払しょくさせた。１点ビハインドの２回一死走者なしで打席に立つと、相手先発・伊藤の甘く入った変化球を逃さなかった。打った瞬間に確信した当たりは右翼ポール際のスタンド席へ。試合を振り出しに戻す一発に、球場は大歓声に包まれた。近藤は「開幕戦で初め