２７日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が山本由伸投手（２７）が先発したシーズン開幕戦の本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場。７回先頭で迎えた第４打席では死球を受けるなど、１安打発進だったことを報じた。ロサンゼルス入りし、ドジャースタジアムで大谷の戦いを見守った野球評論家・松坂大輔氏は「今日は１安打