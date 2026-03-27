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ＮＹ各市場２３時台ダウ平均は４４４ドル安ナスダックもマイナス圏での推移 NY株式27日（NY時間10:05）（日本時間23:05） ダウ平均45515.54（-444.57-0.96%） ナスダック21137.47（-270.61-1.23%） CME日経平均先物51730（大証終比：-1150-2.22%） 欧州株式27日GMT14:05 英FT100 9955.88（-16.29-0.16%） 独DAX 22306.34（-306.63-1.36%） 仏CAC40 7719.45（-49.86-0.64%） 米