ミシガンセンチメント、１年先インフレ見通し大幅上方修正も相場への影響限定的＝NY為替 ミシガン大学の消費者調査３月確報値は、消費者信頼感が速報から予想以上の悪化、１年先インフレは予想以上の上昇という結果になった。ドル円は１５９.８０円台推移と落ち着いた動き。 USDJPY 159.87