米１０年債利回りは一時お４．４８１９%から４．４０%近く前下げている。東京朝の４．４０%前後からの上昇分の約半分まで調整がはいった。 米国債利回り 2年債 3.951（-0.035） 10年債 4.446（+0.034） 30年債 4.972（+0.039） 期待インフレ率 2.336（+0.001） ※期待インフレ率は10年債で算出