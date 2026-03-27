対ドルでのユーロ買いを受けてユーロ円は今日の高値更新＝NY為替 ユーロドルがロンドン午後に１．１５０２の安値から１．１５３０台まで反発。ドル円が高止まりしていることで、ユーロ円はロンドン朝の１８４．３４円を超えて１８４．４０円を付ける展開が見られた。 EURJPY184.30