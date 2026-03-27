２２日、オリンピック森林公園の露店で買い物する観光客。（北京＝新華社記者／金立旺）【新華社北京3月27日】中国北京市では気温の上昇に伴い、春の行楽消費が活発化している。市内各地の公園では春をテーマにしたマーケットが開かれ、公共文化空間を充実させるとともに、季節のレジャー需要を取り込んでいる。さらに、公園や観光地では特色あるオリジナルグッズの投入も進み、文化的な要素を付与した体験型消費が広がり、春の