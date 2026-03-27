英国遠征中の日本代表は28日（日本時間29日）、ハムデンパークでスコットランドと親善試合を行う。スコットランドのDFアンディ・ロバートソン（32＝リバプール）が試合会場で前日会見に臨み、所属クラブのチームメートで故障離脱中のMF遠藤航（33＝リバプール）の不在に言及。「この試合が決まった時はみんなで盛り上がった。ワタルがけがをしたのは残念」と嘆いた。日本代表については「本当に良いチーム。クオリティーが高く