28日に日本代表と対戦するスコットランド代表が27日、グラスゴー市内で前日練習を行った。冒頭15分間が報道陣に公開され、選手たちはランニングやボール回しで調整していた。スコットランド代表の前日練習は、試合会場の聖地ハムデン・パークに隣接した小規模スタジアムで実施。裏手の建物には北中米W杯欧州予選最終節での歴史的なバイシクル弾で母国を28年ぶりのW杯出場に導いたMFスコット・マクトミネイ(ナポリ)の壁画が描か