TVアニメ『葬送のフリーレン』第3期「黄金郷編」が、2027年10月より日本テレビ系で放送されることが決定した。 参考：『呪術廻戦』『葬送のフリーレン』で“神回”を担当！注目アニメーター・藤本航己とは 『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中の山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による原作漫画をアニメ化した本作。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その