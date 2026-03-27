[3.27 J1百年構想リーグWEST第5節 神戸2-1広島 ノエスタ]厳しい判定にSNSで議論を呼んでいる。後半36分にエリア内に入ったヴィッセル神戸のDFジエゴと前に出たサンフレッチェ広島のGK大内一生が交錯。主審はただちにPKを宣告した。広島の選手たちはすぐに主審に詰め寄って抗議。しかしVARの確認も入ったが判定が覆ることはなく、これで与えたPKで同点とされてしまうと、さらに後半アディショナルタイムに許した失点によって逆