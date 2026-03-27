◇明治安田J1百年構想リーグ神戸2―1広島（2026年3月27日ノエスタ）まさに“奇策”だった。昨季まで4年間指揮を執った広島との初対戦で、神戸のミヒャエルスキッベ監督は3バックを就任後初めて採用。「アグレッシブな守備ができるのを見せようと思った。その中でサイドMFの選手が負傷や代表招集で不在で、メンバー選考の部分で選択肢が少なかった。5レーンを埋めようと思った時にウイングバックを置くことにした」。指