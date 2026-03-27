◇パ・リーグ西武1ー3ロッテ（2026年3月27日ZOZOマリン）西武はロッテ先発のルーキー・毛利の前に5回まで4安打で無得点。4回には先頭・西川の二塁打などで1死一、二塁としたが渡部が三ゴロ、源田は3球三振に倒れた。得点は7回に岸の犠飛で奪った1点のみ。打線が不発に終わり、西口監督は「緊張があったのかもしれないけど、もっと思い切りいっても良かった。一つの反省」と振り返った。