「浮気されても仕方ない」――小泉孝太郎が語った恋愛観が、スタジオで波紋を呼んだ。『あざとくて何が悪いの?』(毎週木曜24:45〜)に出演した小泉は、パートナーの浮気について独自の考えを披露。前田敦子や鈴木愛理から「優しさじゃない」「何を考えているかわからない」と指摘される場面もあり、思わず本音をこぼした。小泉孝太郎○「優しさじゃない」「わからない」小泉孝太郎の恋愛観に女性陣から痛烈ツッコミ小泉孝太郎は、19