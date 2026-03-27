春コーデを今年らしく仕上げたい――そんなときに頼れそうなのが、ネイビー。今季は、ネイビーがトレンドカラーのひとつとして注目されています。【ユニクロ】では、軽やかさと落ち着いた印象を両立し、きれいめにもカジュアルにも合わせやすそうな「紺色トップス」が揃っています。今回は、40・50代のコーデをさりげなく垢抜けさせてくれそうなアイテムを、ピックアップして紹介します。