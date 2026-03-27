Evotomiletが3月4日にリリースしたCD「The Story of Us」の収録曲「Trace」が、3月27日（金）に放送されたTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期最終話・第38話「美しい光景」にて、特別エンディングテーマとしてサプライズオンエアされた。リリース直後から、“やさしくてあたたかく、思わず涙がこぼれる楽曲”“余韻が美しすぎる”“miletの繊細な表現が際立つ楽曲”といった声が多く寄せられ、表題曲ではないながらも大きな注目を