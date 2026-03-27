日本代表戦に向けた前日会見が行われたスコットランド代表が現地時間3月27日、グラスゴー・ハムデンパークで、日本代表戦に向けた前日会見に臨んだ。会見に出席した主将のリバプールDFアンドリュー・ロバートソンは「日本代表は本当に質の高い、エネルギーに満ちた素晴らしいチームです」と絶賛した。32歳のロバートソンはリバプールに所属する左サイドバックで、これまでプレミア通算327試合に出場。リバプールの同僚で、現在