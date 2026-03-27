24日、玩具メーカーの「BANDAI SPIRITS」は第3回「BANDAI SPIRITS大人アンケート調査」として同社が販売している「ランダムグッズ」のアンケート結果を公表した。 同社の定める「ランダムグッズ」とは、カプセルトイやトレーディングカードやキャラクターくじなど「何が当たるかわからない形式で販売されている商品」の総称であり、「機動戦士ガンダム」や「ポケットモンスター