【ニューヨーク共同】27日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、午前10時現在は前日比465.07ドル安の4万5495.04ドルを付けた。米イスラエルとイランの交戦長期化への警戒感から売り注文が先行した。米国がイランのエネルギー施設への攻撃を再延期したが、買い安心感は広がらなかった。