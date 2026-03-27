株式会社第一興商が、セルフ形式のカラオケCLUB DAM大間々店（群馬県みどり市）を4月1日にオープンする。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、米津玄師、HANA……年間カラオケランキングが示す“2025年の流行歌”） 店内には3室に新機能満載のフラッグシップモデル『LIVE DAM WAO!』を導入し、全室に65インチ以上の大型モニターを設置。臨場感あふれるカラオケを楽しむことが可能に。また、フードとドリンクの持ち