CSホームドラマチャンネルで放送されたオリジナル番組『今成亮太のピコピコ プロ野球！』が、ホームドラマチャンネルの公式YouTubeにて無料配信されている。 参考：NetflixのWBC独占中継は何をもたらす？野球ファンだからこそ嬉しい点と心配な点 本番組は、元プロ野球選手の今成亮太が豪華ゲストを迎え、『パワフルプロ野球』シリーズ（KONAMI）でガチンコ対決を繰り広げるゲーム番組。記念すべき