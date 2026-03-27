俳優の神尾楓珠さん（27）が26日、コスメブランドのポップアップイベントに登場。歌手で俳優の平手友梨奈さん（24）との結婚発表後、初の公の場となり、記者からの祝福の言葉に笑顔を見せました。イベントには佐々木希さん（38）や、杉野遥亮さん（30）、宮世琉弥さん（22）など豪華俳優陣が登場しました。もうすぐ4月ということで、佐々木さんは「出身が秋田なんですけども、秋田から上京したときに方言がやっぱり出ちゃって、言