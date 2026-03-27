◇パ・リーグ楽天10ー0オリックス（2026年3月27日京セラD）「矢場とん」出身のルーキーが開幕戦でデビューした。ドラフト6位・九谷瑠（王子）が10点リードの9回にマウンドへ。1死から太田に四球を与えたが、相手中軸に対して1回を無安打無失点に抑えた。「オープン戦とはひと味違うというのを感じた。とりあえずゼロで抑えられて良かったというのが一番大きい」と九谷。大阪大谷大卒業後の3年間は名古屋名物の味噌か