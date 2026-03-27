【サンパウロ共同】クーデター計画などの罪で禁錮27年3月の判決を受けたブラジルのボルソナロ前大統領（71）が27日、肺炎の治療を終え首都ブラジリアの病院を退院した。90日間の期限付きで自宅軟禁下に置かれ、地元メディアによると、行動が監視され、携帯電話や交流サイト（SNS）の利用も禁じられる。前大統領は収監先の刑務所で肺炎を患い13日から入院し、一時は集中治療室（ICU）に入るほど症状が悪化。最高裁は24日、健康