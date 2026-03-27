「巨人３−１阪神」（２７日、東京ドーム）球団の新人投手として６４年ぶりに開幕投手の大役を任された竹丸和幸投手が６回を３安打５奪三振、１失点の好投。プロ１勝目を挙げ球団史上初の快挙となった。また、九回に登板した田中瑛斗投手が１回１安打無失点でプロ初セーブをマークした。初勝利と初セーブの記念球がバッティングする形に。試合後、田中瑛は「（ボールは）もらってない。あ、初セーブか。どっかのボールを代用