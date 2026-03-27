元西武の松坂大輔さん（45＝スポニチ本紙評論家）が27日、自身がキャスターを務めるテレビ朝日系「報道ステーション」に生出演。ドジャースの開幕戦を解説した。現地ロサンゼルスで取材している松坂さんは、近郊のトーランス市内の建物に描かれた大谷、山本、佐々木の巨大壁画の前から生出演。「新たな観光名所になりそうですね」と笑顔で話した。試合は山本が6回2失点で白星。「エースの役割、仕事は十分にできたと思う」と