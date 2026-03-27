中日は２７日の広島戦（マツダ）に延長１０回５―６でサヨナラ負け。４点リードを守れなかった。まさかの展開に試合後、チーム内には重苦しいムードが漂った。９回表、福永、石伊の適時打で３点を追加し中日が５―１とリード。勝利間違いなしと思われたゲームで大どんでん返しが待っていた。４番手として９回のマウンドに上がったアブレウが大誤算。一死満塁から代打・モンテロに２点適時打を浴びて２点差とされると、平川に