日本ハムからＦＡ加入した巨人の松本剛外野手（３２）が２７日、移籍後初の公式戦となる阪神との開幕戦（東京ドーム）に「２番・中堅」で先発出場。攻守にわたって存在感を示した。試合を振り返り「ヒットが出てよかったなと思います」と、まずは移籍後初安打をマークしたことに安心。さらに初回、四球で出塁して得点につなげた場面について「自分の中では１番良かったかと思います。キャベッジがホームランを打ってくれて、い