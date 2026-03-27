２７日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、ドジャース・山本由伸投手（２７）が２６日（日本時間２７日）、今季のレギュラーシーズン開幕戦となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦に先発し、６回５安打２失点、９５球を投げて無四死球、６奪三振と好投し、日本人投手では初の２年連続開幕白星を挙げたことを伝えた。ロサンゼルス入りし、ドジャースタジアムで山本、大谷翔平投手らの戦いを