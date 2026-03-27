◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）巨人・北浦竜次投手（２６）が、移籍後初登板で１回無失点１奪三振のパーフェクトリリーフ。日本ハム時代の２４年以来２年ぶりにホールドをマークし、開幕白星に大きく貢献した。出番は２点リードの８回から。開幕投手を務めたドラ１竹丸のプロ初勝利がかかっていたが、「緊張はちょっとしたな、ぐらい」と持ち前の強心臓が生きた。最速１５１キロの直球を軸に阪神