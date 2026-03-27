◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島６ｘ―５中日＝延長１０回＝（２７日・マツダ）広島は、４点を追う９回に２点を返し、なおも１死一、二塁でドラフト１位の平川蓮外野手＝仙台大＝が同点の２点二塁打。延長１０回２死一、二塁、ドラフト３位の勝田成内野手＝近大＝が右前にサヨナラ打を放った。新人のサヨナラ打は１９８９年の日本ハム・中島輝士以来の４人目で、セ・リーグ初。広島の開幕戦のサヨナラ勝利は１９９６年以来、３０年ぶ