今月19日に活動再開を発表したお笑いコンビ「スピードワゴン」の小沢一敬（52）が27日、東京・渋谷La.mamaで行われたお笑いライブ「ラ・ママ新人コント大会」に出演し、仕事復帰した。2年2カ月ぶりの公の場。ライブの最後に相方の井戸田潤（53）と特別出演した。大歓声と拍手に迎えられると目を潤ませ、万感の表情を浮かべながら何度も頭を下げた。小沢がいきなりネタに入ろうとすると、井戸田は「いきなりネタ入れんの？！」