◇セ・リーグ中日5―6広島（2026年3月27日マツダ）中日は延長サヨナラ負けを喫し、3年ぶりとなる開幕白星を逃した。4点リードの9回に登板したアブレウが1死しか奪えず4失点、防御率は108.00。左脇腹痛で離脱中の松山に代わり9回を託された新助っ人が、起用に応えられなかった。試合後、アブレウは自力歩行ができない様子で、カリステらに両脇を支えられた状態で、球場を後にした。井上監督は「アブレウは、ぎっくり