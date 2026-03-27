群馬県上野村で２１日に発生した山林火災について県は２７日、同日午後５時半に鎮圧したと発表した。午後１時時点の焼失面積は約１９２ヘクタールで、けが人や住宅への延焼は確認されていない。県消防保安課によると、２７日は県警のヘリで燃え残りがないか熱源を確認しながら、多野藤岡広域消防本部と村消防団の計４１人らで消火活動を行った。村は午後６時半に災害対策本部を廃止し、災害警戒本部に移行した。２８日以降も