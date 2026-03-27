久留米競輪場のF1「オッズパーク杯×HPCJC」は初日を終えた。ガールズ予選7R。5番手から打鐘4角でスパートした児玉碧衣（30＝福岡）が圧勝した。前節で太田りゆを撃破し、いよいよ強さに磨きがかかってきた児玉。今回、初めて硬めのシューズを使った。「まだ踏み切れていない。慣れていくしかありません」完調宣言は聞けなかったがタテに踏む脚力は、やはりひと桁抜けている。新シューズを自分のものとした時、また児玉は