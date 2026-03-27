大阪市は２７日、福祉関連会社「絆ホールディングス」（絆ＨＤ）傘下の四つの「就労継続支援Ａ型事業所」が２０２４〜２５年度、障害者就労支援の加算金を不正に受け取ったとして、障害者総合支援法に基づき、５月１日付で事業者の指定を取り消すと発表した。不正受給を計約１５０億円と算定し、このうち大阪市の支払い分にペナルティーを上乗せした計約１１０億円の返還を求めた。発表では、４事業所は絆ＨＤのグループ会社な