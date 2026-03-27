◇明治安田J1百年構想リーグ神戸2―1広島（2026年3月27日ノエスタ）チームの連敗を「2」で止めたのは、やはり唯一無二のエースだった。同点の後半48分、ポストに直撃した神戸DF広瀬陸斗のシュートに反応したのはFW大迫勇也。「外す方が難しい」と事もなげに振り返ったが、ゴール前でいち早く反応し左足で押し込んだ。筋肉系のトラブルで2試合を欠場した。その間、チームは90分間で勝ちきれず、ともにPK戦で黒星。「休ん