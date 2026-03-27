広島２７日、中日との今季開幕戦（マツダ）を延長１０回の末、６―５でサヨナラ勝利した。新井貴浩監督（４９）は就任以来、４度目の開幕戦で初の白星発進となった。試合は９回に中日にダメ押しの３点を奪われ、１―５。３万２５０６人が詰めかけた本拠地・マツダスタジアムに、もはやこれまでか…の雰囲気の漂う中、赤ヘル軍団が奇跡を起こした。４点を追ったその裏、敵のクローザー・アブレウの乱調につけ込み、一死満塁か