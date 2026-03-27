ボートレース蒲郡のＳＧ「第６１回ボートレースクラシック」は２７日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。毒島誠（４２＝群馬）は５Ｒ、３コースから２着を確保。勝負駆けに成功し「良かった。ドキドキしました」と笑顔を見せた。ただ、「足は満足いくところまではきていない。中堅より上はあるけど、３日目の方が全体的に良かった」と仕上がり途上。「ピット離れとか、枠も考えていろいろと試してみます」。あらゆる