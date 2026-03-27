ボートレース蒲郡のＳＧ「第６１回ボートレースクラシック」は２７日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。末永和也（２７＝佐賀）は２Ｒで４着。「重かった。普通でグリップ感はあるけど、準優を考えると、もうちょっと上積みしたい」と舟足はまだ調整が必要だ。今年はからつ（Ｖ）→下関（Ｖ）→尼崎ＰＧＩ・ＢＢＣトーナメント（Ｖ）→からつＧ?・九州地区選手権（３着）など好走。前節の尼崎ＧＩ・７３周年記念（