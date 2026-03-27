巨人の竹丸和幸投手（２４）が２７日の阪神戦（東京ドーム）に開幕投手として先発し、６回１失点。落ち着き払った投球を披露して、球団史上初の新人開幕投手による白星を挙げた。「緊張もあった」と振り返るも、立ち上がりの初回は先頭・近本を中飛、２番中野を三ゴロと試合開始５分足らずで２死を奪った。森下には安打を浴びたが、４番佐藤輝は直球で押し込み、無失点でスタートした。その後３回まで無失点としたが、４回には