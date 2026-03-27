ボートレース蒲郡のＳＧ「第６１回ボートレースクラシック」は２７日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。山田康二（３８＝佐賀）はこの日、６、２号艇の２走を１、３着と好走。得点率４位にジャンプアップして準優２号艇を手にした。「回り足はしっかりしていて乗り心地は納得。ただ、スリット後は劣勢。このエンジンにしては、よく頑張っていると思う」と仕上がりはいい。「峰さんに恩返ししたいし、常住にいい背中を