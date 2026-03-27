ネクスコ西日本によりますと、東九州自動車道の国分インターチェンジと末吉財部インターチェンジの間は、故障車のため、午後9時14分から上下とも通行止めになりました。 午後10時15分現在も、上りの国分インターから末吉財部インター向けで通行止めが続いています。 ・ ・ ・