日本時間２３時００分に米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（3月）23:00 予想54.0前回55.5（ミシガン大学消費者信頼感指数)