決算好調のアルガン、NY市場に入ってさらに上昇＝米国株個別 第4四半期決算が好調となった発電施設のアルガン＜AGX＞は時間外で一時10%高。450ドル前後を付ける動きとなっていた。 NY市場に入って同社株の上昇はもう一段の勢いがつき、30％を超える上昇となっている。ＪＰモルガンの投資判断引き上げ（ニュートラルからオーバーウェイト）などが好感されている。 アルガン＜AGX＞546.87（+136.02+3