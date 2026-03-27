ソフトウェア関連株軟調目立つ、セールスフォースも軟調＝米国株個別 ソフトウェア関連銘柄は全般に売りが目立つ展開。ここ数週間の軟調地合いを維持している。ただ安値圏では値ごろ感からの買いも出ている。 ダウ採用銘柄であるクラウド型顧客管理ソフトのセールスフォース＜CRM＞も軟調。 セールスフォース＜CRM＞ 180.47（-5.18-2.84%）