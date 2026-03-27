身近になった「薬膳」を続けられる一冊 このところの「ご自愛」ブームや昨年のテレビドラマのヒットなどで、今までよりぐっと身近になった「薬膳」。 とはいえ、薬膳をおうちごはんに取り入れるのは、まだまだ特別なことのように感じている方も多いかもしれません。 「丁寧に手間をかけて料理をしないと」「たくさんの種類のおかずが必要なんでしょう？」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんね。 料