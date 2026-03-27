２７日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）がメジャーデビュー戦となった開幕戦でホームランを放ったことを報じた。村上は敵地・ブルワーズ戦に「６番・一塁」でスタメン出場。９回、先頭打者として右腕ウッドフォードの３球目の真ん中カットボールをとらえた。打球は角度３１度のライナーで右翼ポール際に着弾。打球速度１０３マイル（約１６６