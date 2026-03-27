クックパッドで「#春レシピ2026」レシピを募集したところ、春の食材を使ったさまざまなレシピが集まりました。今回はその中から、春キャベツを使ったレシピを編集部がピックアップしてご紹介します。 ▼ナンプラー×海苔、春キャベツの和え物 春キャベツをざく切りにして、カニカマ・焼き海苔と合わせたナムルです。調味料にナンプラーを使うことで、いつもとひと味違う仕上がりに。混ぜるだけで手軽に作れます。 ▼豚カルビ×に